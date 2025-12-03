Corsi: "La Fiorentina ha un organico da Coppa Campioni. Fazzini? Provate a chiedere ai tifosi viola e sentite cosa dicono"

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, intervistato da Ilovepalermocalcio.it ha fatto riferimento anche alle vicende che che riguardano la Fiorentina.

Fazzini

Sullo scarso impiego di Fazzini ha detto: “Se si pone la domanda ai tifosi della Fiorentina forse Fazzini è il giocatore che si è espresso meglio in questa prima parte della stagione”.

L'organico viola

Sulla crisi di risultati: “Con la Fiorentina c’è una sana rivalità sportiva, ma la guardiamo come punto di riferimento. Speriamo si tolga da questa situazione. L’organico dei viola è quasi da Coppa dei Campioni e quindi ci sono tutte le condizioni affinché possano venirne fuori”.