La Fiorentina mette gli occhi su un duttile calciatore offensivo che gioca in Croazia. Su di lui anche Bologna e Atalanta

Tuttomercatoweb.com parla di un profilo che piace in casa Fiorentina. Si tratta di Nico Jankovic, stella croata del Rijeka che compirà 24 anni fra dieci giorni.

Le pretendenti

Si tratta di un trequartista duttile, che può agire anche sugli esterni. Su di lui c'è anche l'interesse di Atalanta e Bologna, che con la Fiorentina hanno fatto diversi sondaggi per capire la fattibilità di una possibile operazione.

La valutazione

La valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro e rimane da capire se e chi proverà l'affondo per il classe 2001. Nelle ultime ore anche il Fenerbahce ha chiesto informazioni su di lui. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2026 e anche per questo il Rijeka non potrà alzare troppo l'asticella per lui.