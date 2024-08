Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato a Radio Bruno Toscana le ultime vicende di casa Fiorentina: “Nico Gonzalez andrà via, al di là del numero di maglia. Vedo una squadra ancora debole a centrocampo dove, a parte Amrabat, ci sono giocatori non all'altezza della corsa all'Europa League come Richardson, Mandragora e Bianco. McKennie sarebbe perfetto, ma credo che alla fine la Juve lo tratterrà senza contare che prende uno stipendio altissimo".

“Troppi errori difensivi”

Poi ha aggiunto: “Domani sarà una partita difficile, spero in un buon approccio ma continuano a preoccuparmi i tanti gol subiti. Il modo di difendere è cambiato rispetto a Italiano, ma vedo ancora un sacco di errori che in Serie A non ti puoi permettere. E comunque un difensore serve, domani giocherà Biraghi braccetto ma non si può pensare di usare questa soluzione per tutta la stagione”.