I numeri di maglia ufficiali della Fiorentina: Kean si prende la 9, Gud la 11. Le scelte dei nuovi arrivati

La Fiorentina ha da poco annunciato i numeri di maglia ufficiali della prossima stagione. E ci sono delle sorprese, a partire da Moise Kean che lascia la 20 a Jimenez e si prende la numero 9.

A Kean la 9, a Gud la 11. Le scelte dei nuovi

Come già annunciato, peraltro, la 10 è stata effettivamente ritirata per questa stagione: Albert Gudmundsson cambia di poco e indosserà la 11. Per quanto riguarda i nuovi arrivati, molti confermano il loro numero, da Atta (14) a Mastantuono (30) e lo stesso Jimenez. Di seguito tutti i numeri di maglia ufficiali.

Tutti i numeri di maglia della Fiorentina

Dodô 2, Dragusin 3, Brescianini 4, Pongracic 5, Ranieri 6, Mandragora 8, Kean 9, Gudmundsson 11, Atta 14, Joao Mario 17, Lezzerini 19, Jimenez 20, Valdepeñas 21, Ndour 27, Fortini 29, Mastantuono 30, Viery 33, Oulaï 42, De Gea 43, Fagioli 44, Christensen 53, Parisi 65, Fabbian 80, Piccoli 91.