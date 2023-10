Amoruso: "Mina potrebbe tornare utile adesso, anche se Quarta sta facendo bene. Kayode? Fidatevi di me, non starà fuori a lungo"

Lorenzo Amoruso, ex viola, si è espresso sul momento in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, in particolare sulla difesa:

“I movimenti di Martinez Quarta non sono una novità nel calcio, ma se sono preparati con cura, Italiano può valorizzare le sue doti per l'argentino che è forte nel creare superiorità numerica a centrocampo e in attacco”.

Poi ha aggiunto: “Yerry Mina può sempre tornar comodo, ha personalità anche se va visto in questo sistema di gioco in cui serve gran velocità. Sono poi certo che Kayode tornerà presto a disposizione”.