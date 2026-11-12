Ferrara: "Due anni di fila infondo alla classifica non sono un caso. La squadra è buona, con un altro allenatore..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Paolo Vanoli dopo il pareggio casalingo contro la Juventus.

“Il momento che sta vivendo la Fiorentina in questo momento è molto strano, anche se ormai noi fiorentini siamo abituati alle stranezze. Questo perchè la società spende, e anche tanto, però non riusciamo a trovare risultati. Poi ci sono altre squadre che spendono meno che ci stanno davanti, oltre al Como che spende di piu ma che ha un progetto solido. Noi invece restiamo sempre laggiù infondo alla classifica, anche se nelle ultime settimane obiettivamente va detto che ne stiamo uscendo forse. Adesso cominciamo ad avere una classifica meno timorosa ma va sottolineato che è due anni di fila che siamo in questa situazione, è non è assolutamente facile: sicuramente ci siamo messi d'impegno per arrivare a questo”.

“Negli ultimi anni ci stiamo allineando alle usanze della Juventus”

Ha voluto poi fare una provocazione: “Oltretutto abbiamo speso quasi 200 milioni nelle ultime due estati, cosa che, assieme agli scarsi risultati, ci accomuna alla Juventus: i bianconeri stanno continuando a spendere soldi per non cambiare niente. Senza dimenticate i tanti cambi a livello dirigenziale e di allenatori, il progetto sembra cambiare tutti gli anni cosa che suggerisce che dietro non ci sia un'idea precisa. Ma finche è a Juventus in questa situazione va bene cosi”.

“Resta la convinzione che questa possa essere una grande squadra”

Ha poi sottolineato un aspetto: “Da una parte dilaga quindi la malinconia, mentre dall'altra siamo tutti consapevoli di avere dei giocatori buoni e giovani. Mi riferisco a Njie, a Mastantuono anche se non è tuo, Oulai e Atta. Per questo resta l'idea che si possano fare cose migliori rispetto a questo. Anche la storia dell'allenatore prima scaricato e poi richiamato fa capire tanto, e non lo dico per criticare la società. Innanzitutto si è scelto di spendere tanto puntando sui giocatori senza puntare su un allenatore di livello, detto chiaramente con tutto il rispetto per Vanoli”.

“La Fiorentina avrebbe dovuto fare altre scelte per quello che riguarda l'allenatore”

Ha anche aggiunto: “Se si decide di fare una squadra giovane e coraggiosa, serve anche una scelta di un certo tipo per quello che riguarda l'allenatore. Potevamo provare a prendere un visionario, uno coraggioso, che comunque avrebbe avuto tutto un altro risvolto probabilmente. Prendendo Grosso si è tappato alla grande, ma riprendendo Vanoli si è scelto di andare sul sicuro non di programmare qualcosa. Probabilmente la scelta però doveva ricadere su altro”.

“E' possibile dover sperare nel ritorno di Pongracic e Ranieri?”

Ha poi puntato il dito sulla difesa: “Un'altra cosa che mi fa pensare è che ora noto che in tanti attendono il rientro di Pongracic e di Ranieri. Abbiamo speso oltre 30 milioni per i difensori in estate per sperare di giocare con gli stessi dello scorso anno? Questa è una cosa che mi fa veramente pensare perchè vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Al di la del fatto che anche il centrocampo conta in fase di non possesso, probabilmente la difesa è stata costruita male. E questa è una delle prime cose che dovremo risolvere”.