L'Atalanta pensa all'esonero di Juric e stavolta Palladino è davvero vicino al ritorno in A

Lo 0-3 subito ieri in casa dal Sassuolo e il tredicesimo posto in classifica potrebbero costare caro a Ivan Juric, che sembra esser giunto al capolinea nella sua avventura con l'Atalanta. I nerazzurri sono propensi all'esonero del tecnico croato e potrebbero sfruttare proprio la sosta per cambiare panchina.

E il favorito numero uno per entrare in corsa è proprio Raffaele Palladino, fermo dallo scorso maggio quando dette le dimissioni alla Fiorentina. E secondo impegno in campionato in quel caso, sarebbe proprio contro la sua vecchia squadra: