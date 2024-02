La psicologia sui rigori? Il retroscena che arriva addirittura da Mario Gomez

Statistiche e psicologia sui rigori hanno interessato molto da vicino la Fiorentina nell'ultimo mese, con 3 errori pesantissimi dagli undici metri firmati da Bonaventura, Ikonè e Gonzalez. Un retroscena su alcune dinamiche che scattano in quei momenti l'ha raccontato invece un ex viola come Mario Gomez che a Firenze sbagliò l'unico rigore calciato nei suoi 2 anni, a Parma.

Il riferimento del tedesco però è al periodo del Bayern, quando segnò nella finale di Champions del 2012, battendo Petr Cech. L'attaccante racconta di aver cambiato angolo proprio all'ultimo, dopo aver inizialmente battezzato quello alla destra del portiere. I due si incrociarono poi nel post gara, sorteggiati per l'antidoping, e il numero uno ceco gli confessò di essere rimasto confuso dal cambio di decisione… avvenuto però unicamente nei pensieri di Gomez. Che da quell'episodio rimase strabiliato, per la capacità di lettura di Cech.