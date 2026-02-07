Monti: "Se stasera non vinci, si mette molto male: un punto non servirebbe a niente. Nelle prossime tre ci vogliono..."

Gianfranco Monti, speaker radiofonico e tifoso viola, ha espresso la sua opinione in avvicinamento alla partita di stasera contro il Torino, in collegamento col Pentasport di Radio Bruno.

Sui prossimi impegni

“Se anche stasera non va bene, si mette davvero male, soprattutto in vista di due sfide contro Como e Pisa dove la Fiorentina dovrà per forza raccogliere punti: altrimenti diventa davvero dura. Sono d'accordo con Paratici: sicuramente la lotta salvezza sarà una battaglia fino all'ultima partita, ma bisogna iniziare subito a vincere. Ora non c'è più tempo”.

Sul Torino

“Un punto stasera non cambierebbe niente: devi vincere e basta, il Torino è sopra di noi ma se avessimo fatto noi il loro campionato, avremmo detto che è una m…a. Anche in casa con il Lecce, non meritavano la vittoria. Bisogna fare per forza tre punti, in ogni modo, sono sicuro che stasera i calciatori entreranno in campo grintosi: l'ideale sarebbe fare sette punti nelle prossime tre, vincendo stasera e col Pisa”.