Rakhimov: "Confermo l'interessamento della Fiorentina per Daku, perché Kean..."

Il Rubin Kazan è uscito con le ossa rotte dalla partita di Coppa di Russia giocata contro lo Zenit San Pietroburgo (sconfitta per 3-0). In campo c'era anche Mirlind Daku, l'attaccante entrato nelle grazie della Fiorentina.

Anzi, di più, il tecnico della formazione russa, Rashid Rakhimov è andato oltre questa percezione: “La Fiorentina dovrebbe cedere Kean - ha detto - e ho capito che c'è un interesse per Daku”.

La frase, riportata dal sito ufficiale del Rubin, apre uno scenario particolare. La prima parte sappiamo tutti che non è corretta perché non c'è in ponte nessuna cessione di Kean. Probabilmente a Rakhimov non è arrivata una versione corretta della situazione.