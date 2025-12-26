In vista di Parma-Fiorentina, c'è grande attesa per un incontro forse non decisivo, ma sicuramente molto pesante in chiave salvezza. In qualità di doppio ex tra le esperienze da calciatore e da tecnico, Fabio Liverani è intervenuto a Parmalive.com.

“Spero che la Fiorentina si salvi. Grandi difficoltà, però…”

Sulla corsa salvezza: “Non mi sento di fare previsioni. Chi ha 16 punti o meno, in questo momento, non si può sentire tranquillo. La lotta salvezza comprende tante squadre e non so se ce ne siano alcune più a rischio. Perché anche oggi che la Fiorentina è la squadra più in difficoltà di tutti, in crisi, faccio fatica a pensare che non riesca a vincere 2-3 partite di seguito. Quindi se tolgo anche i viola dalle ultime tre… Per una questione di blasone, spero e credo che la Fiorentina possa tirarsi fuori da questa situazione. Trovarne altre tre, ora, è quasi impossibile”.

“Sohm? Ci ho puntato molto a Parma, ha gran potenziale”

Perché Sohm non incide? “Difficilissimo fare una valutazione sulla Fiorentina in generale, figuriamoci sul ragazzo. Non è lui il problema. È uno di quelli su cui avevo puntato di più a Parma, aveva queste potenzialità che poi si sono viste e hanno interessato la Svizzera e la Fiorentina. Credo che sia un giocatore che ancora non ha sviluppato tutto questo suo potenziale, però è un giocatore forte”.