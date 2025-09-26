L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così in vista del derby contro il Pisa: “Su Lamptey nell'immediato post partita ho detto quello che mi era stato riferito dai dottori, le prime manovre erano negative ma poi con gli esami più approfonditi si è scoperto di un legamento che non teneva e che si sarebbe dovuto operare. Dispiace per lui che si era integrato benissimo, l'ho sentito dispiaciuto ma tranquillo. Purtroppo sono cose che possono succedere. Al suo posto a destra possono giocare anche Dodo e Comuzzo. Fabregas ha detto che gli era arrivata la formazione la sera prima? Non lo so, sembra che tutti sappiano sempre tutto. Ad ogni modo non credo che il Como abbia vinto perché Fabregas ha saputo prima la formazione”.

Poi ha aggiunto: “Non posso essere contento dei risultati e del fatto che non abbiamo ancora vinto una partita in campionato. Sono determinato a trovare soluzioni, sappiamo che domenica c'è una partita importante. Le ambizioni e i sogni che avevamo due mesi fa devono esserci ancora, ma per esaudirli dobbiamo dare di più. Ed è quello che sto vedendo nei ragazzi durante l'allenamento. Ho le mie idee e cerco di trasferirle con chiarezza ai calciatori, il confronto con loro è continuo e totale. Credo che in tutte le fasi siamo molto vicini a raggiungere quello che vogliamo, ma quel poco fa la differenza tra vincere e perdere”.

“Faccio le mie scelte - continua Pioli - in base alle sensazioni che ho in settimana e alla partita che vogliamo fare. Poi però sono le prestazioni che mi convincono, faccio le mie scelte in base a quelle e quindi cercando sempre di schierare i calciatori più performanti. I leader della squadra sono sempre sul pezzo, positivi, disponibili, mettono a disposizione tutto quello che hanno”.