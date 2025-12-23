L’agente e uomo di calcio Vincenzo Morabito ha parlato a Radio Sportiva della situazione in casa Fiorentina, esprimendo un parare fuori dal coro sull'arrivo di Paratici in viola.

Il pensiero di Morabito

“Secondo me forse ci voleva una figura meno tecnica e più amministrativa. Paratici alla Juventus ha dimostrato che il suo limite era proprio quello: nel momento in cui si è sganciato da Marotta non è riuscito a dirigere il club a livello di direzione generale. Va a sostituire Pradè, un personaggio che ha fatto tante cose, ne ha sbagliata qualcuna, ma in linea di massima con la Fiorentina ha dimostrato di essere un grande dirigente, soprattutto una persona sempre pronta dal punto di vista relazionale, magari meno tecnico, ma c’è già Roberto Goretti che è bravissimo. Avrei puntato su una figura più amministrativa".

Sulla scelta dell'allenatore

"Quando ho sentito del ritorno di Pioli mi sono cadute le braccia: il problema della Fiorentina è dal punto di vista fisico per una preparazione completamente sbagliata. Vanoli è la persona giusta per svoltare. Io avrei puntato su di lui o su Palladino che sarebbe stato un ritorno azzeccato”.