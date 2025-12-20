Uno dei peggiori in assoluto a Losanna il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia e su Repubblica, Stefano Cappellini l'ha inquadrato così in una sorta di film horror della stagione viola:

"Se fosse un fantasy, il film sul campionato della Fiorentina sarebbe la storia di un incantesimo: una squadra che al debutto sta vincendo, poi prende un gol al 94’ e da quel momento nisba, è condannata a non vincere mai più. Anzi, a non tirare nemmeno in porta. Ma il film sulla Viola non è un fantasy. Somiglia più a un horror: quando Piccoli tira in porta fa più paura di Halloween e Venerdì 13 messi insieme; quando Nicolussi tocca palla, Dario Argento pensa a quanto Profondo Rosso fosse in confronto solo un timido “buh!” urlato da un bambino.

Dzeko no, lui non fa paura, evoca un certo cinema d’autore, piani sequenza lentissimi, da moviola, inquadrature lunghe e statiche davanti a una scena in cui non succede nulla".