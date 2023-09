Galloppa: "Dispiace per il risultato, produciamo tanto ma poi prendiamo gol alla prima occasione. Harder? E' dovuto andare in ospedale"

Terminato con un pareggio il match tra Fiorentina e Milan, il tecnico della Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato dell'emozione della gara storica: la prima al Viola Park:

“L'emozione è stata grande, è stato qualcosa di storico e mi sento fortunato ad esserci stato. Ho cercato di trasmetterlo anche ai ragazzi. Per quello sono contento, per il risultato sono dispiaciuto perché siamo andati sotto alla prima occasione, produciamo produciamo e non andiamo in vantaggio ma prendiamo gol nel momento migliore”.

E su Harder: “ E' stato portato in ospedale perché ha preso un calcio sotto la mandibola, a Braschi si è girata la caviglia ma credo niente di grave”.

Infine: "Primo approccio col manto erboso del Viola Park? Meraviglioso, già ieri allenarcisi è stato bello, giocarci con più di mille persone e il calcio d'inizio del presidente è stato bello. Il presidente è venuto negli spogliatoi all'inizio per dirci che il suo l'aveva fatto ed io l'ho ringraziato".