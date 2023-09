Abate: "Viola Park bellissimo, complimenti a Commisso. Con una struttura del genere i giovani possono crescere ulteriormente"

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha commentato il pareggio dei rossoneri con la Fiorentina di Galloppa al Viola Park:

“Bellissimo giocare al Viola Park, una struttura fantastica per cui vanno fatti i complimenti al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. E’ stata una bella prestazione, una gara divertente da vedere, difficile, in cui abbiamo lottato col cuore ottenendo questo risultato che accettiamo. E’ un punto importante, che serve per il nostro percorso di crescita. Stiamo giocando con dei sotto età, c’è tanto talento, vogliamo far giocare i giovani e farli crescere, con l’obiettivo per cui lavoriamo come settore giovanile, cioè portare più ragazzi un giorno in prima squadra".

Poi ancora: "Quest’anno ne abbiamo visti diversi già giocare con i grandi. I ragazzi vanno sempre aspettati, attesi, senza dargli troppe pressioni. Una struttura come il Viola Park fa sì che i giovani possano crescere maggiormente, ma il salto nel mondo dei grandi è sempre un aspetto delicato. Penso che servano maggiormente le seconde squadre, le U23, per accorciare il gap tra giovani e prima squadra. Quello sì. Non ha ancora fatto 16 anni, è giovanissimo. Ha grande talento, segna tanti gol, ma è ancora molto giovane per cui credo sia giusto non caricarlo di pressioni e aspettative”.