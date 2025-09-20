Moreno si prende la difesa del Levante: rotondo 0-4 sul Girona e un palo colpito dall'argentino
Foto: sito ufficiale Levante
Matias Moreno si sta prendendo sempre di più le redini della difesa del Levante, squadra di Liga che lo ha prelevato in prestito dalla Fiorentina. Per il centrale argentino è arrivata la seconda titolarità consecutiva, che ha festeggiato con un rotondo 0-4 in casa del Girona.
Il risultato
Partita indirizzata subito, quando il Girona al 46simo si è ritrovato in 9 uomini per le espulsioni di Witsel e Reis: Moreno, ad ogni modo, è rimasto in campo tutti e 90 i minuti guadagnandosi un 7.3 di voto Sofascore.
Le statistiche
Il centrale di proprietà della Fiorentina ha registrato il 96% di passaggi precisi, vincendo 2 duelli a terra, collezionando poi 2 rinvii, 1 tiro bloccato e 1 intercetto, colpendo poi anche un palo su calcio d'angolo.
