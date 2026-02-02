Ripa: "A gennaio mercato difficile. Devi rinforzarti con le piccole, ma come fai se la piccola sei tu? Rugani..."

L'ex giocatore della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato del mercato a Lady Radio, con le ultime ore della sessione invernale in corso.

Le sue parole

“Il mercato di gennaio è difficile, molto. Nessuno di priva dei migliori. Si può provare a pescare dalle piccole, ma come fai se la piccola quest'anno sei tu? Poi con i giocatori delle squadre inferiori abbiamo già visto come va a finire. Dalle grandi puoi pescare chi ha fallito”

Sulla difesa

“Serviva obbligatoriamente prendere un centrale di difesa. Per me Rugani è meglio di Pablo Marí. Il mercato ha portato opzioni a Vanoli per cambiare sistema di gioco. Ovvio che tutti preferivano Dragusin, ma come può accettare la Fiorentina se siamo in lotta per la salvezza?”.