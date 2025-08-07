Ecco Itakura, veloce e tecnico. Chi è il difensore giapponese cercato anche dalla Fiorentina - VIDEO

Tanti i movimenti in uscita che la Fiorentina deve ancora completare, ma l’occhio sulle entrate resta ancora molto vigile in ogni reparto, anche in difesa. Ecco perchè la dirigenza viola ha chiesto informazioni per il giapponese Ko Itakura, e fatto una proposta al Borussia Monchengladbach per il difensore centrale classe ’97.

Il calciatore in uscita dal Borussia

Al momento la trattativa non è incanalata, coi tedeschi che non hanno fretta di privarsi del loro difensore e con l’Ajax che spinge per assicurarsi il calciatore nipponico, ormai da oltre 4 anni in Germania. Sul giocatore c’è poi anche l’interesse dell’Eintracht Francoforte. Itakura ha militato prima allo Schalke 04 e dal 2022 è un calciatore del Monchengladbach. Nativo di Yokohama, ha mosso i primi passi in Europa in Olanda, nel Groningen.

Un difensore di qualità

Itakura è un difensore centrale di ottima tecnica, molto veloce e di buona struttura. Alto ma non sensazionale nel gioco aereo, sa impostare l’azione e gestire la sfera senza tremare, potendo agire da perno centrale della difesa a tre e costituendo una valida alternativa nella costruzione della manovra. Con il Giappone per lui 37 presenze e due reti. Il valore di mercato del giocatore si aggira sui 10 milioni, considerato anche il contratto in scadenza la prossima estate.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del difensore asiatico: