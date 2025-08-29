Ore decisive per Lamptey: la Fiorentina cerca lo sconto, ma accontenterà il Brighton sulla formula dell'operazione

In attesa che Fortini recuperi la condizione e diventi a tutti gli effetti il vice Gosens (ieri Parisi ha dato l'ennesima dimostrazione della sua inefficacia), la Fiorentina lavora sull'esterno opposto, quello destro, e quindi sull'alternativa a Dodo che ad oggi manca completamente.

Tutto su Lamptey

Il nome ormai è uno solo, ovvero quello di Tariq Lamptey. Il 24enne in scadenza col Brighton potrebbe avere le caratteristiche ideali, simili per certi versi a quelle di Dodo. Gli inglesi vorrebbero incassare 10 milioni, ma la Fiorentina - si legge sul Corriere dello Sport - proverà a limare le cifre acquistando il cartellino a titolo definitivo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerata finale.

