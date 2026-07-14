Mossuto: "L'amministrazione faccia un regalo alla città e trovi una sede idonea per il Museo Viola"

“Sono molti anni, forse troppi, che il Museo Viola aspira ad una collocazione definitiva nell'ambito della città di Firenze. Ad oggi, infatti, tutte le varie iniziative sono state, giocoforza, itineranti e crediamo che, proprio in occasione del centenario della Fiorentina, l'Amministrazione comunale potrebbe, finalmente, trovare una sede in centro dove la vasta raccolta di cimeli sarebbe ammirabile anche dai tanti turisti che affollano il capoluogo regionale”. A dirlo è Guglielmo Mossuto, capogruppo Lega in Consiglio comunale e Vicepresidente della Commissione Cultura e Sport.

E inoltre: “In questo modo, oltre a colmare una lacuna pluriennale, si darebbe impulso al Turismo sportivo, un segmento economico non certamente trascurabile. Chiediamo, dunque, al Sindaco Funaro e all'Assessore Perini di attivarsi in tal senso, sicuri della massima collaborazione da parte degli ispiratori del Museo Viola”.

Infine: “In questo caso, la politica non c'entra: noi, da appassionati di calcio, crediamo che sia doveroso come le Istituzioni cittadine, raccolgano il ripetuto e finora inascoltato appello da parte del Presidente Bini, affinché si trovi un immobile che abbia le giuste caratteristiche per accogliere in modo permanente un significativo pezzo della storia di Firenze”.