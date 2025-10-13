Contro Israele ancora due punte. E Piccoli?

Bastano tre punti contro Israele. Con una vittoria, gli Azzurri guadagnerebbero la certezza di disputare almeno gli spareggi di marzo per il Mondiale. Le speranze di ottenere la qualificazione diretta vincendo il girone, invece, sono ormai ridotte al lumicino: servirebbe un passo falso della Norvegia in casa dell’Estonia.

L'infortunio che ha spiazzato Gattuso

Gennaro Gattuso, intanto, continua a studiare l’undici anti-Israele, al netto dell’assenza di Kean. Come riporta Sky Sport, spazio per Mancini, che prenderebbe il posto di Bastoni e giocherebbe al centro, con Di Lorenzo e Calafiori ai suoi lati. Dimarco confermato sinistra, a destra un eventuale ballottaggio tra Spinazzola e Cambiaso. In mezzo al campo Cristante, entrato a partita in corso a Tallinn, assieme agli inamovibili Barella e Tonali. Davanti Gattuso conta di riproporre l’ormai collaudato schema del doppio centravanti. Dato il forfait di Kean, accanto a Retegui dovrebbe giocare Pio Esposito, al primo gol in azzurro contro l’Estonia.

E Piccoli?

L'altro attaccante della Fiorentina, convocato per questa sosta, Roberto Piccoli, potrebbe non finire in tribuna come l'altra volta, contro gli estoni. A differenza di Nicolussi Caviglia, che ha rarissime possibilità di calcare il terreno friulano. Ma difficilmente vedremo l'ex Cagliari dal 1' a Udine. Tuttavia, potrebbe subentrare a gara in corso al posto del giovane attaccante dell'Inter. Lo scopriremo soltanto domani sera, all'interno di un match cruciale per le sorti della Nazionale italiana.