I supereroi in crisi: "Non più colonne portanti ma zavorre". Un'involuzione tecnica e caratteriale

Una situazione quella della Fiorentina che finisce per travolgere anche quelle che erano le certezze della squadra. L'involuzione dei viola è andata a colpire anche due colonne della scorsa stagione come David De Gea e Moise Kean.

“Zavorre inattese”

“Non più colonne portanti ma zavorre inattese” così vengono definiti questi due giocatori da parte de La Nazione, che vede come situazione più preoccupante quella vissuta dal portiere. De Gea è reduce dalle due papere col Sassuolo che sono costate i primi due gol.

Inquietante parabola discendente

Ma non meno inquietante è la parabola discendente di Kean. La scorsa stagione alla stessa altezza del calendario aveva già messo a segno 14 gol, oggi è fermo a due reti e ha una media di un gol ogni 629 minuti. Un abisso statistico che fa pendant con la sceneggiata del Mapei sul rigore.

Involuzione tecnica ma non solo…

Sono tutti “segnali di un'involuzione non solo tecnica ma anche caratteriale”. Eppure è da loro che devono passare le fortune della Fiorentina, chiamata a dover fare una rimonta incredibile per arrivare alla salvezza.