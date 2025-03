Sono e saranno ore complicate per la Toscana, in particolare per alcune province come quella di Firenze e quella di Pisa. La pioggia continua a cadere incessante e l'allerta per il maltempo è passata da arancione a rossa sia per oggi che per domani nelle province di Firenze, Pistoia, Prato e Pisa.

Situazione critica a Sesto Fiorentino, dove il Rimaggio è esondato nel centro del paese allagando le zone circostante. Situazioni simili anche a Calenzano, Scandicci e Pontassieve. Preoccupa anche l'Arno, che viene monitorato con attenzione in particolare a Firenze e a Pisa. Si registrano anche allagamenti in zona Campo di Marte.

Al momento la partita tra Fiorentina e Juventus sembra essere l'ultimo dei problemi per tanti tifosi viola, ma la situazione va inevitabilmente tenuta sotto controllo anche per l'aspetto sportivo dei viola. Nel caso (e non ce lo auguriamo) l'allerta rossa fosse prolungata anche a domenica, la partita sarebbe rinviata. Fiorentina-Juventus che già in occasione dell'alluvione di Campi Bisenzio nel 2023 fu al centro di tantissime polemiche per lo svolgimento della gara.