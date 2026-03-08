Il Parma dopo l'Udinese: un'altra squadra che conosce la kryptonite viola. Un rischio tremendo da sventare per la Fiorentina

Il rendimento da tragedia della Fiorentina di questa stagione sui calci piazzati si scontra in questo avvio di marzo con due delle squadre più temibili in tal senso: l'Udinese ha già colpito con Kabasele e lo stesso rischio tremendo la squadra viola lo correrà anche oggi pomeriggio contro il Parma, scrive il Corriere dello Sport.

La squadra di Cuesta, definito ‘stregone dal gioco oscuro e anacronistico’, conosce bene la Kryptonite viola: ben otto gol subiti su calcio piazzato mentre i ducali hanno segnato e anche vinto partite proprio sfruttando la mole fisica in area avversaria. Un duello che la Fiorentina stavolta dovrà vincere a tutti i costi.