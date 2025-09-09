La situazione davvero paradossale per Fiorentina-Napoli

Siamo solamente a quattro giorni dalla disputa di Fiorentina-Napoli e ancora non è stata aperta la vendita dei biglietti per la gara.

Paradosso

Una situazione paradossale, in cui tutti sono in attesa delle decisioni che dovrà prendere il Casms sulla presenza o meno di tifosi del Napoli provenienti dalla Campania e sul numero di tagliandi destinati ai sostenitori azzurri.

Tifosi viola penalizzati

Da Napoli sperano di poter essere almeno in 700, vale a dire il doppio rispetto ai tifosi ospiti presenti nelle altre gare. Ma l'attesa finisce per penalizzare soprattutto i tifosi viola che vorrebbero essere presenti al Franchi per questo appuntamento che, tra l'altro, segna anche l'esordio interno della squadra allenata da Pioli in questa stagione.