Lazio intrigata da Ranieri: ecco la cifra che incasserebbe la Fiorentina dalla possibile cessione

Nelle ultime ore il nome di Luca Ranieri si è fatto con insistenza tra quelli in uscita dalla Fiorentina. L'ex capitano viola ha perso il posto da titolare con il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro e adesso starebbe soffrendo l'assenza dal campo.

Se ci fosse la possibilità…

Non una polemica, né una parola fuori posto, ma se ci fosse l'occasione di andare, probabilmente andrebbe. A confermarlo è stato anche il suo procuratore Giuffredi, che poche ore fa a commentato riguardo al futuro dell'assistito viola: “C'è il mercato, vediamo che succede”. Di certo non parole che rassicurano sulla permanenza.

Le cifre

La Lazio sembra intrigata dal suo nome, con la società capitolina alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche simili a Ranieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per la sua cessione potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 5 milioni di euro.