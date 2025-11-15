Toh, com'è piccolo il mondo: venerdì prossimo il derby di Valencia che si tingerà di viola da ambo le parti

Venerdì 21 novembre La Liga riaprirà le danze con un derby come anticipo di giornata: nello specifico, si tratta del derby di Valencia tra l'omonima squadra e il Levante, il primo dopo 3 anni e mezzo. E stavolta, c'è tanta Fiorentina coinvolta.

Tanta presenza viola

La particolarità di questa edizione del derby, infatti, è che a sfidarsi saranno anche due giocatori in prestito dalla Fiorentina, vale a dire Beltran per i padroni di casa e Moreno per gli ospiti. I due, peraltro, condividono persino il luogo di nascita, essendo entrambi originari di Cordoba, in Argentina, e sono buoni amici avendo anche condiviso lo spogliatoio a Firenze.

Derby dal basso

Non un buon momento per le due squadre: sarà infatti una sfida tra la 17sima e la 19sima della classe, in un incontro da vincere a tutti i costi. Il bilancio complessivo parla di un netto sbilanciamento a favore del Valencia: vedremo se sarà l'occasione buona per la prima rete ‘spagnola’ di Beltran.