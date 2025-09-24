Flachi: "I giocatori della Fiorentina sono i primi responsabili. Pioli non è diventato brocco all'improvviso"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione attuale in casa viola: “Cambiare così tanto significa non avere ancora una propria identità. Pioli sta facendo questo, vuole trovare un assetto a quanti più giocatori bravi possibili. Eppure i cambi modulo non hanno portato grandi risultati…”.

“I giocatori della Fiorentina sono i primi responsabili”

E aggiunge: “Faccio un esempio. Contro il Napoli non mi è piaciuta la gestione del risultato, nonostante i singoli abbiano limiti e abbiano commesso degli errori. Manca il gioco e la squadra si è complicata la vita da sola. Per me sono i giocatori i primi responsabili”.

“Pioli non è diventato brocco all'improvviso. Non è questione di modulo”

Su Pioli: “Non è possibile che sia diventato un brocco tutto di un colpo. Non c'entra il modulo, è questione di sentirsi gruppo. Nella fase di non possesso l'assetto sembra anche andare bene, ma a me pare che i problemi principali siano quando la Fiorentina ha la palla”.