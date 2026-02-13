“Fosse per me, per la Fiorentina tornerei anche in campo. Mi farebbe piacere una chiamata da parte della società, accetterei all'istante. Ma non è mai arrivato nulla e non è bella questa cosa”. Parole di Gabriel Omar Batistuta, leggenda viola che qualche tempo fa ha lanciato un appello al club, che sembra esser stato quantomeno ascoltato con in programma un incontro (non ben definito) con i dirigenti.

Bati-Fiorentina, aggiornamenti sul matrimonio?

Ci saranno evoluzioni sul tema? Tutto da vedere, l'unica certezza è la disponibilità messa per iscritto dal Re Leone. Intanto Batistuta è in Italia, ma a qualche chilometro più a sud, precisamente a Roma, città dove ha scritto una bella pagina della storia giallorossa.

Intanto visita a Roma e scherzi con Dybala

La Roma ha invitato Batistuta a Trigoria, dove ha parlato della sua emozione. Ci sono i video del club giallorosso, che raffigurano l'argentino mentre abbraccia Claudio Ranieri (da ricordare il passato insieme in viola) e parla anche con Paulo Dybala. E la Joya ci scherza su: “Qualche assist lo avrei fatto…”.