Clamoroso a Marsiglia: due calciatori finiscono fuori squadra dopo un litigio nello spogliatoio. Protagonista in negativo anche un ex Juventus

A dir poco clamoroso quanto accaduto in Francia, e per la precisione all'Olimpique Marsiglia. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, sarebbe avvenuto un pesante litigio nello spogliatoio tra Jonathan Rowe e Adrien Rabiot. Il tutto subito dopo la sconfitta contro il Rennes, nella prima gara di campionato.

Fuori squadra

Scene piuttosto rivedibili e gravi, al punto che il club ha deciso di prendere una decisione forte. Rowe e l'ex Juventus Rabiot, infatti, sono stati messi immediatamente e momentaneamente fuori squadra, nel tentativo di non lasciar passare inosservato l'accaduto.