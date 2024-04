Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un editoriale scritto per Tuttomercatoweb ha analizzato anche la partita tra Juventus e Fiorentina andata in scena ieri sera.

“La Juve torna alla vittoria con un gol di Gatti e con trenta minuti conclusivi di catenaccio puro - ha scritto - Alla fine dei conti risulta più decisivo Szczesny (autore di una parata incredibile su Nico) di Vlahovic. Sempre confuso quando affronta la Fiorentina. Lo stesso Chiesa raramente si è acceso”.

E inoltre: “E’ questa la Juve di Allegri. Vince di corto muso ma non sembra capace di proporre un’idea tattica intorno alla quale costruire un nuovo progetto. Ed è questo il motivo per cui il direttore Giuntoli sta cercando una nuova guida tecnica”.