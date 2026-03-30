Brovarone: "Con Vanoli, i giocatori sono scesi a patti e sono andati in guerra dopo gli screzi sotto la gestione Pioli"

Bernardo Brovarone ha parlato a Toscana TV di vari temi di casa Fiorentina, concentrandosi in primis su Moise Kean e la sua situazione.

Su Kean

“Io non penso che Kean avesse mai perso la forma in questa stagione. Credo abbia fatto bene a riguardarsi dopo l'infortunio. Sta segnando tanto in azzurro e lo fa accanto a una prima punta. Ha fatto un gol bellissimo. Ho visto un tifoso che gli ha scritto un messaggio per spronarlo e lui gli ha risposto stizzito e gli ha detto che i tifosi sono tutti uguali. Kean è un ragazzo buono, con il suo carattere".

Sul gruppo

"La sinergia tra questi ragazzi giovani e Firenze secondo me è venuta un po' a mancare. In tanti ai cambi escono a testa bassa, come se i tifosi fossero colpevoli della loro delusione. Si torna sempre sullo stesso tema. Sono dei privilegiati ma si inizia tutti dal basso con rinunce da parte di tutti. Si rischia di mollare sempre. Il target del calciatore moderno è un po' libero di fare quello che vuole”.

Sulla gestione

“Le crepe nello spogliatoio sono arrivate con Pioli, lui non è stato in grado di gestire lo spogliatoio. Quando è arrivato Vanoli tutti scappavano dappertutto. Ci vuole tempo per risolvere certe cose, ma se sei uomo e riconosci un allenatore guida, scendi a patti e vai in guerra".