Corriere Fiorentina: Fiorentina vicina al sì per il Franchi

Redazione /
Corriere Fiorentino

Sul Corriere Fiorentino si legge della partita della Fiorentina contro il Rakow e della vicenda intorno allo stadio Artemio Franchi. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “L'accelerata della Fiorentina sul Franchi” e “Il Consiglio di Stato sul Viola Parking, ma poi va smantellato”. 

Pagina 4

Sul tema Franchi: “Prove di accordo sul nuovo Franchi. Viola vicini al sì, pronti 85 milioni. La Fiorentina otterrebbe una maxi concessione”. 

Pagina 9 

A pagine 9 si parla della partita di domani: “Conference? Meglio la salvezza”. 

