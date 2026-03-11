Corriere Fiorentina: Fiorentina vicina al sì per il Franchi
Sul Corriere Fiorentino si legge della partita della Fiorentina contro il Rakow e della vicenda intorno allo stadio Artemio Franchi.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “L'accelerata della Fiorentina sul Franchi” e “Il Consiglio di Stato sul Viola Parking, ma poi va smantellato”.
Pagina 4
Sul tema Franchi: “Prove di accordo sul nuovo Franchi. Viola vicini al sì, pronti 85 milioni. La Fiorentina otterrebbe una maxi concessione”.
Pagina 9
A pagine 9 si parla della partita di domani: “Conference? Meglio la salvezza”.
