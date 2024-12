La famiglia De Gea si riunisce a Firenze: Non solo Natale, un altro festeggiamento importante da fare

Questo sarà il primo Natale a Firenze per la famiglia De Gea, che si riunisce per l'occasione.

Il portierone della Fiorentina è stato raggiunto dalla compagna Edurne, dalla figlia Yanay e da altri parenti.

Sarà il momento per un doppio festeggiamento però perché non c'è solo il Natale all'orizzonte, ma il 22 dicembre scorso Edurne, che è una cantante molto famosa in Spagna, ha compiuto 39 anni e ora potrà celebrarli anche con il giocatore viola.