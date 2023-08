Sentite il presidente del River Plate: "Sappiamo che il mercato non è finito e che qualcuno potrebbe andarsene"

Il presidente del River Plate, Jorge Brito, ha parlato a Radio Continental anche del mercato, che vede la squadra argentina strettamente connessa alla Fiorentina sia per l'operazione Lucas Beltran sia per quella riguardante Lucas Martinez Quarta. Se l'attaccante è in direzione Firenze, il difensore potrebbe tornare in patria ai biancorossi.

Queste le sue parole: "Il calciomercato è ancora aperto, sia in entrata che in uscita. Ancora non è chiuso, quando lo sarà valuteremo il nostro operato. Sappiamo che qualcuno può andarsene".