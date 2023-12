Niente Fiorentina per un titolare di Mazzarri. Salterà la Supercoppa

Infortunio in casa Napoli

Il Napoli perde pezzi in vista della Supercoppa italiana. In un comunicato in merito alle condizioni fisiche di Natan. “Natan, accompagnato a Villa Stuart dal Dottor Canonico, si è sottoposto a visita specialistica che ha confermato la lussazione acromion claveare di terzo grado. Il difensore azzurro farà terapie e verrà rivisitato tra un mese”.

Un titolare non ci sarà con la Fiorentina

Nella conferenza stampa alla vigilia contro il Monza il tecnico azzurro Walter Mazzarri aveva preannunciato uno stop importante per il difensore brasiliano: “Il dottore ci ha detto che Natan dovrà fermarsi un mese e mezzo. Non è un infortunio di lieve entità e anche queste situazioni sopraggiunte spingono a delle riflessioni in sede di campagna acquisti”.