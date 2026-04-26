La probabile formazione della Fiorentina: quante emergenze per Vanoli. Balbo dal primo minuto, grande dubbio in attacco
Luis Balbo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina torna in campo al Franchi per sfidare il Sassuolo di Grosso e agguantare finalmente la salvezza praticamente matematica, che arriverebbe con una vittoria.
Le scelte di Vanoli
Diverse le emergenze per Vanoli, che sulla sinistra schiererà Balbo, all'esordio da titolare in Serie A senza Gosens e Parisi. Comuzzo al posto dello squalificato Pongracic. Ranieri e Dodô completano la linea a quattro. In regia c'è Fagioli, con Ndour e Mandragora ai suoi lati. In attacco il dubbio è al centro, con il ballottaggio Piccoli Gudmundsson. Favoriti sulle fasce Harrison e Solomon. Attenzione all'opzione Braschi.
La probabile formazione
La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Harrison, Gudmundsson, Solomon
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