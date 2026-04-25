R.Galli: "Fiorentina prima batti il Sassuolo e poi pensa al futuro. Gudmundsson deve riscattarsi. Kean? O sceglie Firenze o va via"

Il giornalista della nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di toccare alcuni temi di casa Fiorentina.

No so che ormai nonostante manchino ancora alcune partite alla fine del campionato il tema principale in casa Fiorentina è il nome del futuro allenatore. È ormai chiaro che Vanoli, almeno di clamorosi colpi di scena, non sarà più l’allenatore della Fiorentina. Il nome più in voga è quello di Fabio Grosso, sul quale va sottolineato che la dirigenza gigliata stia concentrando i suoi interessi. È il suo nome in cima alla lista”.

Ha anche aggiunto: “adesso però dobbiamo pensare alla sfida di domani, che per la Fiorentina potrebbe davvero rivelarsi decisiva. La sconfitta della Cremonese contro il Napoli dai Viola un vero e proprio Match Point: in caso di vittoria andremo a +11 a quattro giornate dalla fine, anche se non matematicamente saremo comunque salvi. Per questo non dobbiamo sottovalutare il Sassuolo, anzi dovremmo stare molto attenti e fare tutto il necessario per non dare campo agli avversari. La partita prima va letta in chiave salvezza, poi eventualmente in funzione del futuro allenatore. Assenza di Pongracic? Per una volta darei una chance a Rugani e lo scriverei accanto a Ranieri. Quella di domani potrebbe essere davvero la sua partita, la sua ultima uscita viola non è stata negativa. Comuzzo lo vedo ancora un passo indietro”.

Ha poi concluso: “ contro il Sassuolo, ma anche nelle ultime quattro giornate, vorrei vedere qualcosa in più da Albert Guðmundsson. È arrivato due anni fa a Firenze e ancora non ha lasciato il segno: lo abbiamo aspettato pertanto e adesso questo finale di stagione per lui diventa decisivo. Deve riscattarsi se vuole restare in viola. So che domani potrebbe giocare titolare al centro dell’attacco perché è piccolo e non sta bene, deve dimostrare il suo valore altrimenti potrebbe lasciare Firenze. Kean? Anche lui adesso non è più incedibile anzi, per restare a Firenze deve dare la dimostrazione di aver scelto questa causa: altrimenti non trovo nulla di male in una cessione estiva. Chiaramente la Fiorentina nel frattempo oltre a venderlo a una cifra che rispecchi il suo valore deve assicurarsi anche un sostituto all’altezza”.