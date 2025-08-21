Adesso è ufficiale, Castrovilli torna alle origini: l'ex centrocampista viola è un nuovo giocatore del Bari - FOTO

Dopo l’infortunio al ginocchio contro il Venezia nel 2022 con la maglia della Fiorentina addosso la carriere da Gaetano Castrovilli non è stata piu la stessa, finendo dall’essere Campione D’Europa a desaparecido. E dopo le sfortunate esperienze con Lazio e Monza adesso il classe ’97 è pronto a ripartire dalla Serie B. Dopo le tante voci degli ultimi giorni adesso infatti è ufficiale: Castrovilli è un nuovo giocatore del Bari. Un vero e proprio ritorno alle origini per l’ex viola, che in maglia biancorossa ha svolto gran parte del settore giovanile.

Ritorno alle origini per Castrovilli: il centrocampista riparte dalla Serie B

A darne notizia è il Bari stesso, che questo pomeriggio ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista con un comunicato:

"Bentornato a casa Castro! SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli (17.02.97, Canosa). Il centrocampista pugliese ha firmato un contratto fino a giugno ‘26 e sarà da subito a disposizione di mister Caserta e dei nuovi compagni; vestirà la maglia numero ‘4’.