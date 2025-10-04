Inter a valanga, un Bonny imprendibile apre e chiude la pratica. Si sveglia troppo tardi la Cremonese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Continua la sesta giornata di Serie A con la partita delle 18: a San Siro, l'Inter giganteggia contro la Cremonese vincendo agilmente per 4-1.

La cronaca della gara

I padroni di casa partono subito forte: Chivu sceglie Bonny a fianco di Lautaro, e il francese lo ripaga subito quando al sesto minuto confeziona l'assist per la rete proprio del Toro. All'undicesimo, poi, l'Inter raddoppia con la deviazione di Akanji sul tiro di Dimarco: tuttavia lo svizzero parte in fuorigioco e la rete viene annullata. Ad ogni modo, è un soliloquio nerazzurro, e al 38simo arriva il raddoppio: la rete la firma Bonny di testa, su un bel suggerimento di Dimarco. Al rientro dall'intervallo la musica non cambia, e l'Inter molla un destro-sinistro che stende definitivamente la Cremonese: prima è Dimarco da fuori a battere Silvestri, poi appena due minuti dopo è Barella a superarlo nel tu-per-tu. Assist, per entrambi i gol, del solito Bonny che sigla così le sue quattro partecipazioni al gol. Nel finale si addormenta l'Inter, e la Cremonese colpisce: gran cross di Vandeputte, buca Vardy ma la colpisce Bonazzoli per il gol della bandiera. Finirà così, convincente 4-1 dell'Inter.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Atalanta 9, Cremonese 9, Sassuolo 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 7, Lazio 7, Parma 5, Torino 5, Lecce 5, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2.