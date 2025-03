Bertoni: "Mi diverte molto il gioco di Palladino. Ho fatto gol anche al tumore alla prostata"

Daniel Bertoni è stato un grande attaccante sia della Fiorentina che del Napoli nel corso della sua carriera da calciatore. In qualità di doppio ex è stato intervistato da Il Mattino in vista del match di domenica prossima.

“Mi diverte tanto il gioco degli azzurri - ha detto Bertoni - Come quello di Palladino: spero che la Fiorentina possa ottenere un posto in Europa, lo merita”.

Non solo gli avversari in campo, Bertoni ha dovuto affrontare un altro difensore molto arcigno, come il tumore alla prostata: “Beh, ma ho fatto gol anche a lui - ha ribattuto - Ho avuto paura, quando senti quella diagnosi il colpo è duro. Ma anche con l'aiuto di uno psicologo, mi sento fuori da quel tunnel. Ho sempre pregato tanto, ho la bibbia come libro sul comodino e in queste notti, prima di dormire, prego anche per la salute di Papa Francesco”.