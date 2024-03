La Juventus perde subito il maxi-acquisto di gennaio. Può rientrare contro la Fiorentina

Juventus-Fiorentina è ancora lontana, in programma per il weekend di domenica 6 aprile. Intanto i bianconeri, sempre più lontani da concrete possibilità per lottare ancora per lo Scudetto, fanno i conti con un problema a centrocampo.

Alcaraz torna contro la Fiorentina?

Negli ultimi giorni la Juventus ha perso Carlos Alcaraz, l'acquisto da 40 milioni di euro (in caso di diritto di riscatto) del mercato di gennaio, per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. La Juventus rivaluterà le condizioni dell'argentino tra 10-15 giorni e indica un possibile momento di rientro, proprio contro la Fiorentina.