Baroni: "Potevamo sfruttare meglio gli angoli nel finale, abbiamo creato occasioni. Se valiamo quanto la Fiorentina? Loro sono forti, noi dobbiamo lavorare"
In conferenza stampa ha parlato anche il tecnico del Torino, Marco Baroni: "Abbiamo creato occasioni, dobbiamo migliorare nella gestione della palla. E' un processo di crescita: Israel non giocava da novembre, Ngonge aveva poco minutaggio così come Simeone, abbiamo cambiato tanto.
Rammarico per il finale? Sette angoli a tre potevano essere sfruttati meglio. Con più cattiveria, ci sono stati tanti palloni in area...Ma tra qualche partita, quei palloni non li sbagliamo più. Non cerco alibi, lavoro nelle soluzioni e credo nel valore della squadra: oggi abbiamo messo una prima pietra, ora lavoriamo. Ma vedo i presupposti.
Noi come la Fiorentina? La Fiorentina è forte, noi dobbiamo lavorare. Io guardo al lavoro, non faccio proclami e penso al lavoro: se siamo bravi nella crescita, possiamo provare ad alzare l'asticella. Ora si lavora a testa bassa".