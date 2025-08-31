In conferenza stampa ha parlato anche il tecnico del Torino, Marco Baroni: "Abbiamo creato occasioni, dobbiamo migliorare nella gestione della palla. E' un processo di crescita: Israel non giocava da novembre, Ngonge aveva poco minutaggio così come Simeone, abbiamo cambiato tanto.

Rammarico per il finale? Sette angoli a tre potevano essere sfruttati meglio. Con più cattiveria, ci sono stati tanti palloni in area...Ma tra qualche partita, quei palloni non li sbagliamo più. Non cerco alibi, lavoro nelle soluzioni e credo nel valore della squadra: oggi abbiamo messo una prima pietra, ora lavoriamo. Ma vedo i presupposti.

Noi come la Fiorentina? La Fiorentina è forte, noi dobbiamo lavorare. Io guardo al lavoro, non faccio proclami e penso al lavoro: se siamo bravi nella crescita, possiamo provare ad alzare l'asticella. Ora si lavora a testa bassa".