Ulteriore defezione in casa Milan: contro la Fiorentina Allegri dovrà fare a meno di uno dei pilastri del suo centrocampo

Sembra non aver fine la sfortuna in casa Milan. Se nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le condizioni fisiche di Pulisic e Saelaemakers, con il primo che sarà costretto a saltare la prossima sfida casalinga contro la Fiorentina ed il secondo che invece sembra fare passi da gigante verso un rientro proprio contro i viola, l’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri questo pomeriggio ha ricevuto novità in merito alle condizioni fisiche di Adrien Rabiot, anche lui a dubbio in vista di domenica sera.

Il centrocampista uscito acciaccato dalla sfida contro l'Azerbaigian, è rimasto escluso dalla partita contro Gudmundsson

Il centrocampista francese ha accusato un problema al polpaccio nel corso dei suoi impegni con la Francia. Dopo aver giocato da titolare la sfida contro l’Azerbaigian (nella quale ha trovato anche la via della rete), è rimasto in panchina contro l’Islanda poiché non in perfette condizioni. E questo pomeriggio, al rientro dagli impegni con i Galletti, Rabiot si è sotto posto a tutti gli esami del caso, esami che hanno messo in evidenza quale siano le sue reali condizioni fisiche.

Il francese ci sarà contro la Fiorentina? Ecco quali sono le sue condizioni

Secondo quanto comunicato dal Milan stesso, dopo esser stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale, il francese ha ricevuto una pessima notizia: l’esame specifico ha evidenziato una lesione al muscolo del soleo, problema che lo costringerà quindi a saltare la partita contro la squadra di Stefano Pioli. Le sue condizioni, sempre secondo quanto fatto trapelare dal club rossonero, verranno rivalutare soltanto tra una decina di giorni.