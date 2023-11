Tra poco più di una settimana a San Siro andrà in scena Milan-Fiorentina, con i tifosi viola pronti ad affollare il settore ospiti del terzo anello verde. La vendita dei tagliandi procede bene e saranno molti i fiorentini a mettersi in viaggio sabato pomeriggio per raggiungere Milano. Intanto però allo stadio scatta l'allarme: cadono pezzi di calcestruzzo.

Come riportato da Calcio e Finanza, Inter e Milan dovranno intervenire con una spesa di 160mila euro, che sarà successivamente detratta dal canone di affitto annuale, per l’installazione di una rete di contenimento al terzo anello dello stadio “Giuseppe Meazza”, a seguito del distacco di pezzi di calcestruzzo.