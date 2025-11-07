Non male Visser (e collaboratori): Kean in fuorigioco, Hollerbach no. La spiegazione sul caso Piccoli-Zenter

Una partita ruvida ma semplice da arbitrare per Visser, arbitro belga con già buona esperienza europea. Il direttore di gara gestisce bene la gara, tenendo sotto controllo tutto nel primo tempo e aiutandosi con i cartellini gialli nel secondo.

Cosa manca?

Gli scappa qualche fallo come quello su Ndour (sbracciata nel primo tempo. Possibile che tra i primo e il secondo tempo manchi un giallo a Maloney. E poi il curioso episodio tra Piccoli e Zenter, portiere del Mainz: l'attaccante viola gli toglie il pallone che si è già staccato dalla mano per il rinvio, ma non ha toccato terra e dunque considerato ancora in possesso dell'estremo difensore. Giusta la punizione, manca il giallo per l'attaccante viola.

Fuorigioco

Grande chiamata dell'assistente sul gol annullato giustamente a Kean. L'attaccante viola è di pochissimo oltre l'ultimo difensore. Regolari invece sia il gol di Sohm che quello di Hollerbach.