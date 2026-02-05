Come cambia la posizione di Vanoli con l'arrivo di un nuovo diesse. Un momento cruciale per il tecnico

Come cambia la posizione dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo?

L'intenzione di arrivare in fondo

Una questione questa che c'è, che è sul tavolo del direttore sportivo viola. Vanoli verrà valutato giorno dopo giorno e l'intenzione è quella di arrivare a fine stagione con lui.

Una partita cruciale

Però è indubbio il fatto che gli equilibri possono cambiare in qualsiasi momento. Già la partita contro il Torino, sarà cruciale non solo per il cammino salvezza della Fiorentina, ma anche per consolidare la posizione dell'allenatore.