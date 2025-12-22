Per una volta non è la Fiorentina a finire in punizione. La decisione presa dell'Udinese

L'Udinese ha deciso di agire immediatamente dopo la bruttissima sconfitta patita al Franchi contro la Fiorentina.

La caduta dei bianconeri contro la Fiorentina

Un sonoro 5-1 dove, al di là del rosso immediato ad Okoye che ha condizionato la partita, si è vista una squadra spenta, in balia delle prime difficoltà proposte dalla gara e che alla fine è affondata sotto la valanga di reti della viola ultima in classifica.

Udinese “in punizione” dopo Firenze

La società ha quindi optato per il ritiro anticipato in vista della gara interna contro la Lazio del 27 dicembre. I bianconeri andranno in ritiro anticipato già dal 25 dicembre sera, con i giocatori che quindi festeggieranno il Natale solo a metà, concentrandosi subito sulla gara contro i biancocelesti.