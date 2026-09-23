Delio Rossi: "Grosso? Non solo demeriti del tecnico. Richiamare Vanoli un doppio errore"

L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha commentato il periodo della squadra gigliata durante la trasmissione Salotto viola su Italia 7.

Un cambio prematuro

“Quando una società cambia allenatore dopo così poche giornate - ha detto l'ex allenatore - non si tratta solo di una sconfitta o di un demerito del tecnico, ma di uno sbaglio anche di chi lo ha scelto. È evidente che siano state fatte valutazioni errate alla base. Riprendere un allenatore che non avevi confermato è un doppio errore, perché se non lo ritenevi all'altezza non dovevi richiamarlo, oppure significa che hai sbagliato completamente la pianificazione estiva”.

La toppa Vanoli

Delio Rossi ha poi concluso la sua analisi sulla panchina viola sentenziando sul ritorno di Vanoli: "La sensazione è che si sia semplicemente posto un riparo a un errore commesso in precedenza."